https://news.day.az/world/1800775.html Стрельба в Осло Полиция Осло Норвегии сообщила о стрельбе в торговом центре Storo Storsenter. Как передает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, стрелок арестован. По данным норвежской газеты VG, на месте происшествия находятся несколько полицейских машин и карет скорой помощи.
