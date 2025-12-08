Стрельба в Осло

Полиция Осло Норвегии сообщила о стрельбе в торговом центре Storo Storsenter.

Как передает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, стрелок арестован.

По данным норвежской газеты VG, на месте происшествия находятся несколько полицейских машин и карет скорой помощи.