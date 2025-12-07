Asus отложила выход своей дорогой видеокарты

Asus столкнулась с производственным дефектом на этапе выхода в розничную продажу эксклюзивной видеокарты Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 30th Anniversary Edition, стоимость которой составляет $3999 (около 304 тыс. руб.). Об этом сообщает TechPowerUp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство с системой охлаждения на четырех вентиляторах было представлено летом, и первые обзоры от профильных блогеров уже успели появиться в сети. Несмотря на длительную подготовку и заявленные функции самодиагностики, в изделии обнаружен дефект, что подтвердили обсуждения на официальных форумах Asus.

Выпущенная ограниченным тиражом в 1000 экземпляров видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 должна была стать флагманом линейки, однако проблемы качества выявили еще до начала массовых поставок.

По данным СМИ, шведский ритейлер Inet уведомил покупателей о том, что Asus сообщила партнерам о проблеме в ограниченной серии и рекомендовала временно остановить отгрузки. Производитель готовит обновленную версию устройства, однако сроки возобновления поставок пока не определены.