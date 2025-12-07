https://news.day.az/world/1800502.html Вулкан Килауэа на Гавайях снова распаляется - ВИДЕО Вулкан Килауэа на Гавайях снова распаляется - искрящиеся фонтаны лавы достигают 30 метров в высоту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
