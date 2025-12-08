GECO и Xlinks подписали Меморандум о взаимопонимании по подводным кабельным проектам

Подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией Green Energy Corridor Energy Company (GECO) и компанией Xlinks.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

"Мы провели продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергусом Олдом, посвящённую развитию нашего энергетического сотрудничества.

Во время встречи при нашем совместном участии был подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией "Green Energy Corridor Energy Company" (GECO) и компанией Xlinks, предусматривающий исследование возможностей сотрудничества в области подводных кабельных проектов и соответствующей инфраструктуры, обмен информацией и проведение технических оценок", - говорится в публикации.