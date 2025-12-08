https://news.day.az/society/1800692.html В Баку проходит международная конференция на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана" В Баку начала работу международная конференция, посвященная 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована Бакинским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ).
