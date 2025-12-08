Астроном заметил у «инопланетного корабля» необычную деталь

Межзвездный объект 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение высказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

Он указал на карту градиента вращения нового изображения так называемого "инопланетного корабля". На снимке видны свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, в том числе антихвост, который простирается более чем на 60 000 километров в сторону Солнца, отмечает ученый.

Астроном также раскрыл особенность антихвоста 3I/ATLAS. Он пояснил, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения. Леб подчеркнул, что подобное явление не характерно для известных комет.

