В Китае черный медведь напал на дрессировщика

В китайском Ханчжоу черный медведь, по-видимому, разгневанный неудачной попыткой выпросить еду, внезапно напал на укротителя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сотрудник был доставлен в больницу. Степень тяжести его травм пока неизвестна. Примечательно, что при чрезвычайной ситуации не было абсолютно никакого плана действий, все были в замешательстве.

Представляем вашему вниманию данное видео: