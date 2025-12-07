https://news.day.az/world/1800604.html В Китае черный медведь напал на дрессировщика - ВИДЕО В китайском Ханчжоу черный медведь, по-видимому, разгневанный неудачной попыткой выпросить еду, внезапно напал на укротителя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотрудник был доставлен в больницу. Степень тяжести его травм пока неизвестна.
В Китае черный медведь напал на дрессировщика - ВИДЕО
В китайском Ханчжоу черный медведь, по-видимому, разгневанный неудачной попыткой выпросить еду, внезапно напал на укротителя.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сотрудник был доставлен в больницу. Степень тяжести его травм пока неизвестна. Примечательно, что при чрезвычайной ситуации не было абсолютно никакого плана действий, все были в замешательстве.
