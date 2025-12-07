https://news.day.az/world/1800509.html Медведь напал на дрессировщика в китайском зоопарке - ВИДЕО В китайском зоопарке черный медведь напал на дрессировщика прямо во время представления. Коллеги, вооружившись кто чем смог, бросились на помощь мужчине. Одна из сотрудниц пыталась отбить его с помощью баскетбольного кольца, кто-то даже прибежал с попугаем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Медведь напал на дрессировщика в китайском зоопарке - ВИДЕО
В китайском зоопарке черный медведь напал на дрессировщика прямо во время представления. Коллеги, вооружившись кто чем смог, бросились на помощь мужчине. Одна из сотрудниц пыталась отбить его с помощью баскетбольного кольца, кто-то даже прибежал с попугаем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
К счастью, все закончилось благополучно и для дрессировщика, и для зверя. В самом зоопарке предполагают, что животное не хотело нанести реальный вред, а пыталось достать подготовленные для шоу лакомства.
Добавим, что с попугаем, принимавшим участие в спасательной операции, тоже все хорошо.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре