https://news.day.az/politics/1800478.html Азербайджан и ССАГПЗ обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мохаммедом аль-Будаеви. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети X.
Азербайджан и ССАГПЗ обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мохаммедом аль-Будаеви.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети X.
"Мы провели обмен мнениями об успешных отношениях между Азербайджаном и ССАГПЗ и обсудили возможности дальнейшего расширения нашего сотрудничества", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре