Пашинян предложил установить флаг Армении в церквях Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что вопрос наличия государственного флага Армении в церквях, у входа или внутри, должен стать предметом обсуждения, что является принятой в ряде стран практикой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян напомни, что в армянская апостольская церковь была основана государством, государственным решением.
"Думаю, было бы правильно, чтобы перед воскресными литургиями, в 10:55, хоры во всех церквях исполняли государственный гимн Республики Армения", - сказал премьер.
