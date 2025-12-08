Пашинян предложил установить флаг Армении в церквях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что вопрос наличия государственного флага Армении в церквях, у входа или внутри, должен стать предметом обсуждения, что является принятой в ряде стран практикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян напомни, что в армянская апостольская церковь была основана государством, государственным решением.

"Думаю, было бы правильно, чтобы перед воскресными литургиями, в 10:55, хоры во всех церквях исполняли государственный гимн Республики Армения", - сказал премьер.