Молдова запросила поставки электроэнергии у Румынии

Молдова запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии в связи с отключениями в энергосетях в Украине. Об этом сообщила государственная компания "Молдэлектрика" в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В соседнем регионе был отключен важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе. В связи с превышением планового перетока "Молдэлектрика" запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии", - отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что компания предприняла необходимые меры безопасного функционирования энергосистемы, но жителей Молдавии призвали рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.