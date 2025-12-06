Академический русский драмтеатр представил спектакль в Шамахе

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр осуществил гастрольную поездку в город Шамахы, родом из которого был выдающийся представитель азербайджанской литературы, народный писатель, лауреат Государственной премии и кавалер орденов Максуд Ибрагимбеков (1935 - 2016). Гастроли были приурочены к 90-летию Мастера, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В рамках гастролей в Центре культуры города Шамахы был показан спектакль "Будущее, которое создаёт мечта" по рассказам Максуда Ибрагимбекова в постановке режиссёра Раули Турккан.

История, основанная на рассказах Максуда Ибрагимбекова, - трогательный рассказ о Тиме и его друзьях, о подростковой дружбе, первой любви, надеждах и выборе пути. Весёлые приключения, первая любовь, интриги и неожиданные поступки наполняют их жизнь яркими красками. Это история о нас, о том времени, которое важно сохранить в сердце навсегда.

Спектакль прошёл при полном зале, публика провожала актеров бурными аплодисментами. В знак благодарности зрители преподнесли артистам множество цветов.

На показе спектакля, наряду с другими почётными гостями, присутствовал глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, который затем встретился с творческим коллективом. Он выразил признательность за представленную работу, дал положительную оценку постановке и отметил высокий профессиональный уровень исполнителей.