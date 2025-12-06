Вице-президент Турции совершит визит в Азербайджан

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз планирует совершить визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), вместе с ним в страну, возможно, прибудет также министр торговли Турции Омер Болат.

Высокопоставленные турецкие чиновники прибудут в Баку в качестве членов Турецко-Азербайджанской межправительственной комиссии.

Ожидается, что 23 декабря Джевдет Йылмаз и другие официальные лица Турции примут участие в съезде азербайджанского представительства MÜSİAD, который состоится в Бакинском Конгресс-центре.

Ожидается участие в мероприятии руководителей соответствующих государственных структур Азербайджана, а также официальных представителей Турции. В ходе съезда планируется избрание нового председателя и членов правления MÜSİAD, а также определение стратегических направлений деятельности организации на следующий период.