Цены на жилье в этом районе могут вырасти за одну ночь

Автор: Эльхан Алиев

Известно, что в Баку предпринимаются важные шаги по оптимизации доступности общественного транспорта для пассажиров. Строительство новых станций метро и железной дороги, а также запуск новых автобусных маршрутов продолжаются. Одним из ключевых проектов в этом направлении является строительство станции "Дярнягюль" на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте. Строительство станции началось в августе.

Как сообщает Day.Az, в официальной информации, опубликованной "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД), отмечалось, что строительство будет завершено до конца года. Вероятно, уже к концу декабря станция будет полностью готова. Согласно данным, в рамках проекта на новой станции будут построены четыре платформы и два турникетных павильона. Цель строительства - расширение пассажироперевозок на Абшеронском кольцевом маршруте и повышение доступности транспортных услуг.

На сегодняшний день в Баку имеется только два узла, где пересекаются железная дорога, метро и автобусная сеть: "28 Мая" и "Кероглу". После реализации проекта "Дярнягюль" также станет аналогичным транспортным узлом, что позволит жителям получить прямой доступ к метро, автобусам и железнодорожным поездам.

Разумеется, это вызовет рост интереса к территории вокруг станции метро "Дярнягюль".

Объединение железнодорожной станции, метро и автобусной сети в одной точке создаст благоприятные условия для ведения и расширения бизнеса. Крупные торговые сети, торговые центры, магазины электроники, банки, рестораны и другие объекты обслуживания могут открыть здесь свои филиалы. Уже сейчас вокруг станции метро "Дярнягюль" активно ведётся строительство жилых зданий. Первые этажи этих домов будут использоваться как коммерческие помещения.

Открытие железнодорожной станции "Дярнягюль" также может напрямую повлиять на рынок недвижимости в близлежащих районах. Подобные инфраструктурные проекты, особенно повышение транспортной доступности и появление новых возможностей, зачастую приводят к росту цен на жильё. Однако точные показатели зависят от ряда факторов.

Особенно активно застраиваются сейчас 7-й и 8-й микрорайоны, где также растёт численность населения. В связи с этим прогнозируется рост цен на 20-30%. Если строительство и инфраструктура будут улучшаться, рост может быть ещё выше. Хотя поселок Расулзаде расположен дальше от станции, здесь также ожидается повышение цен на 15-25%. Похоже, что реализация проекта может резко поднять стоимость жилья на упомянутых территориях - буквально за одну ночь.