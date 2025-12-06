https://news.day.az/officialchronicle/1800321.html Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндской Республики Александру Стуббу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый господин Президент...
Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником - Днем независимости Финляндской Республики.
Верю, что в интересах двух народов отношения между нашими странами и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре