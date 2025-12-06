Как изменятся активы SOFAZ по сравнению с внешним долгом?

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) будут превышать совокупный внешний долг страны до 2029 года, при этом средний показатель чистой международной инвестиционной позиции составит около 76% ВВП.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете на S&P Global Ratings.

"Внешний баланс Азербайджана остается одним из ключевых факторов его кредитной устойчивости, чему способствуют значительные валютные активы, накопленные в SOFAZ. Эти резервы обеспечивают существенную защиту от внешних шоков. Мы ожидаем, что объем ликвидных внешних активов останется выше уровня внешнего долга страны как минимум до конца 2028 года, а чистая международная инвестиционная позиция в среднем будет составлять около 76% ВВП в 2025-2028 годах. Несмотря на то, что экономика остается уязвимой к колебаниям условий внешней торговли, масштаб чистой внешней позиции Азербайджана должен значительно смягчать влияние неблагоприятных ценовых циклов на внешнюю ликвидность и экономику в целом. Мы прогнозируем, что текущий счет останется на уровне около 3% ВВП в среднем за 2025-2028 годы, перейдя к небольшому дефициту к 2028 году по мере стабилизации объемов добычи углеводородов и роста импорта на фоне увеличения инвестиционных потребностей", - говорится в отчете S&P.

Аналитики агентства отмечают, что текущие обсуждения бюджета указывают на то, что правительство намерено целиться в дефицит центрального бюджета на уровне около 2,3% ВВП в 2026 году, исходя из предположения о цене нефти в 65 долларов за баррель.

"Наш базовый прогноз цен на нефть несколько более консервативен - 60 долларов за баррель в 2026 году с повышением до 65 долларов за баррель в 2027-2028 годах, что подразумевает определенные риски снижения доходов по сравнению с официальными предположениями. Тем не менее мы ожидаем, что консолидированная позиция общего государственного сектора останется профицитной в 2025-2028 годах, при этом средний показатель будет соответствовать дефициту в 1% ВВП. Хотя среднесрочная бюджетная рамка предполагает устойчивые дефициты госбюджета до 2029 года, такие прогнозы исторически оказывались консервативными, учитывая более низкий, чем планировалось, уровень исполнения расходов и продолжающееся накопление средств SOFAZ", - отмечается в отчете.