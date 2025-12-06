Аллигатор весом почти 300 кг заблокировал движение в США

Во Флориде аллигатор весом почти 300 кг выполз на проезжую часть. Убрать рептилию с дороги вызвались опытный охотник и сразу семь полицейских, сообщает телеканал "Известия", передает Day.Az.

Вместе с сотрудниками правопорядка аллигатора удалось затащить в кузов пикапа.