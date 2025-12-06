https://news.day.az/world/1800309.html Аллигатор весом почти 300 кг заблокировал движение в США - ВИДЕО Во Флориде аллигатор весом почти 300 кг выполз на проезжую часть. Убрать рептилию с дороги вызвались опытный охотник и сразу семь полицейских, сообщает телеканал "Известия", передает Day.Az. Вместе с сотрудниками правопорядка аллигатора удалось затащить в кузов пикапа.
Аллигатор весом почти 300 кг заблокировал движение в США - ВИДЕО
Во Флориде аллигатор весом почти 300 кг выполз на проезжую часть. Убрать рептилию с дороги вызвались опытный охотник и сразу семь полицейских, сообщает телеканал "Известия", передает Day.Az.
Вместе с сотрудниками правопорядка аллигатора удалось затащить в кузов пикапа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре