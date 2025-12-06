S&P назвала прогноз по курсу маната к доллару США

Ожидается, что Азербайджан сохранит привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за 1 доллар США, чему способствуют регулярные валютные интервенции и солидный резервный потенциал страны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете на S&P Global Ratings.

В отчете S&P отмечается, что резервы Центрального банка на 31 октября 2025 года достигли 11,4 миллиарда долларов США, обеспечивая значительный буфер в рамках базового сценария цен на нефть.

"Однако учитывая зависимость экономики от нефтегазовых доходов, затяжной период низких цен на нефть может побудить власти рассмотреть возможность контролируемой корректировки обменного курса для сохранения резервов. Привязка курса поддерживает низкую инфляцию, но ограничивает автономию Центрального банка в проведении денежно-кредитной политики. Долларизация депозитов снизилась до 29% по сравнению с 55% до пандемии COVID-19 благодаря повышению ставок по вкладам в манатах и стабильности обменного курса. Тем не менее в случае нового давления на валютный рынок возможен быстрый переход обратно на депозиты в иностранной валюте", - говорится в отчете.

Аналитики S&P напоминают, что в Азербайджане реализуется комплекс реформ в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы, направленных на усиление пруденциального регулирования и надзора за банками.

"Власти постепенно внедряют стандарты Базель III и тестируют систему риск-ориентированного надзора, параллельно реализуя инициативы по улучшению корпоративного управления, раскрытия информации и макропруденциального надзора. Реализация находится на ранней стадии, но после полного внедрения реформы должны помочь сократить разрыв с международными нормативными практиками. Между тем банковский сектор сохраняет стабильный профиль финансирования, поддерживаемый постоянно растущей базой депозитов. Долларизация депозитов снизилась до уровня региональных аналогов, но остается значительно выше долларизации кредитов, что приводит к структурным валютным дисбалансам между обязательствами в иностранной валюте и активами, номинированными преимущественно в манатах".