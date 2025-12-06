В Азербайджане стали меньше использовать Android

В ноябре текущего года доля операционной системы Android на азербайджанском рынке сократилась на 0,57 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 37,87 процента.

Об этом Day.Az сообщили в статистическом центре Global Stats.

Согласно информации, второе место на рынке операционных систем Азербайджана занимают программные продукты Microsoft Windows.

Так, по сравнению с октябрем текущего года объем рынка операционной системы Microsoft Windows в июле увеличился на 1,65 процентных пункта и составил 32,51 процента.

На третьей позиции операционная система iOS с долей рынка 15,03 процента. Доля рынка этой операционной системы в стране выросла на 0,28 процентных пункта.

Распределение по другим операционным системам за отчетный период: Unknown - 6,22 процента, "OS X" - 3,87 процента, "Linux" - 1,45 процента.