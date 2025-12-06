Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией значительно улучшился.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

Отмечается, что декларация 2025 года снизила краткосрочные риски конфликта, а планы по сокращению оборонных расходов в бюджетах 2026 года свидетельствуют о доверии обеих сторон выбранному политическому курсу.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией вступил в наиболее конструктивную фазу за последние десятилетия, однако переход от политической декларации высокого уровня к всеобъемлющему и юридически прочному мирному соглашению пока не завершён.

Достигнутая в августе 2025 года при посредничестве США декларация зафиксировала обязательства по взаимному признанию, ускоренной делимитации границ и открытию региональных транспортных маршрутов, что стало значительным шагом вперёд.

Наиболее чувствительным политическим препятствием для заключения полноценного мирного договора является ожидание Азербайджана по внесению изменений в конституцию Армении, чтобы исключить возможные положения, содержащие претензии на Карабах. Это сталкивается с внутренним политическим сопротивлением в Ереване.

Предыдущий спор относительно транспортного коридора в Нахчыван был политически урегулирован: стороны договорились, что все новые маршруты будут функционировать под полной суверенной юрисдикцией страны, по территории которой они проходят. Однако детали протоколов безопасности, таможенных процедур и поэтапности инфраструктурных работ ещё предстоит согласовать.

Риск возвращения к широкомасштабному конфликту значительно снизился, но отсутствие формального мирного соглашения делает процесс сильно зависимым от политической воли и прогресса в технических переговорах. Без взаимоприемлемых договорённостей по вопросам безопасности и операционным механизмам текущий этап стабильности может оставаться уязвимым к внутренним или региональным потрясениям.