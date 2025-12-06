В Сумгайыте закрыли цех по заправке кислородных баллонов

В Сумгайыте приостановлена деятельность пожароопасного объекта.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ходе проверки, проведенной в цехе по заправке кислородных баллонов, принадлежащем Джалилу Алим оглу Садыкову и расположенном на улице Яхья Мамедова в городе Сумгайыт, было выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства.

В частности, на объекте отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, электрооборудование установлено с нарушением требований "Правил устройства электроустановок", деревянные конструкции объекта не обработаны огнезащитным составом, в нарушение "Правил пожарной безопасности" на объекте хранятся кислородные баллоны, заполненные сжатым и сжиженным газом, территория объекта не очищена от сухой травы и кустарника.

С учётом указанных нарушений принято решение о приостановлении деятельности цеха по заправке кислородных баллонов, где были выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности.