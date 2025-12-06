Автобусы Баку теперь можно отслеживать онлайн

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запустило мобильное приложение "AYNA MaaS".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, приложение представлено на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

В AYNA подчеркнули, что приложение разработано для обеспечения эффективных поездок, выбора между видами транспорта и улучшения качества услуг общественного транспорта.

Платформа объединяет различные виды транспорта - автобус, метро, железную дорогу, самокат и велосипед - в одном приложении. Пользователи могут выбирать оптимальный маршрут, планировать поездку, получать информацию о способах оплаты, актуальном расписании и времени прибытия транспорта.

В приложение интегрированы все операторы микромобильности, работающие в Баку. Через платформу можно определить расположение самокатов и велосипедов, а также подать заявку на их аренду.

Для регистрации пользователь вводит номер мобильного телефона, получает код подтверждения по SMS и устанавливает пароль. В разделе "План поездки" можно выбрать дату и время поездки из пункта А в пункт Б.

Отмечается, что "AYNA MaaS" запущена в начальной версии и будет совершенствоваться с учетом предложений пользователей. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Представляем подробный видеоматериал на тему: