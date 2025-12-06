Полиция раскрыла десятки преступлений в Азербайджане

5 декабря в Азербайджане было раскрыто 26 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также обеспечено раскрытие 26 преступлений, совершенных ранее.

Как сообщили Day.Az в МВД, в общей сложности было задержано 336 человек, находившихся в розыске, из них 308 - разыскиваемые в качестве должников. Все задержанные переданы по назначению соответствующим органам.

Отмечается, что выявлено 6 фактов, связанных с наркотическими средствами, а также 13 фактов незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.

Кроме того, 38 человек были задержаны по подозрению в совершении преступлений.