Молодежный диалог D-8 представит в Баку 350 млн молодых людей

Молодежный диалог D-8 означает, что 350 миллионов молодых людей будут представлены в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный переговорщик по COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на официальной церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку.

Заместитель министра отметил, что мир стремительно развивается в сфере технологий и климатической политики, и участие молодежи в этих процессах очень важно:

"Молодежные инициативы будут формировать наше будущее. Молодежный диалог D-8 - идеальная возможность для реализации наших идей", - сказал он.

Я. Рафиев добавил, что молодежь должна обмениваться идеями в рамках диалога и действовать сообща.

Отметим, что в Баку впервые принимает Молодежный диалог "D-8". Мероприятие собрало руководителей учреждений, ответственных за молодежную политику государств-членов D-8, представителей ведущих молодежных организаций, политиков и признанных международных экспертов в этой области.

Диалог, организованный министерством молодежи и спорта, посвящен теме "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего". Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного молодежного сотрудничества, повышение потенциала молодежи в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.