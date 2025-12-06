Делегация Минздрава Азербайджана ознакомилась с деятельностью медучреждений и университетов Латвии

Как сообщалось ранее, делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым посетила столицу Латвии, Ригу.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских центров и высших учебных заведений Латвии, сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

"Азербайджанская делегация встретилась с руководством Рижской международной школы экономики и делового администрирования (RISEBA). Гостям была предоставлена информация о том, что RISEBA, основанная в 1992 году, является одним из крупнейших частных учебных заведений высшего образования в Латвии. Помимо этого, RISEBA активно сотрудничает с университетами и организациями по всему миру, а также предлагает разнообразные программы обучения, позволяющие студентам выбрать направление, соответствующее их интересам и профессиональным целям.

Затем делегация посетила Клинику неотложной помощи и приёма пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы, а также Больницу травматологии и ортопедии. В ходе встреч обсуждались инфраструктура больниц, применение инновационных медицинских технологий и возможности обмена опытом в области травматологии, ортопедии и неотложной помощи.

Гости также ознакомились с деятельностью ведущей латвийской фармацевтической компании Grindeks. Были оценены перспективы сотрудничества в области фармацевтического производства, контроля качества, безопасности медикаментов и разработки новых лекарственных средств.

Встречи прошли в Центре технологий медицинского образования Рижского университета им. Паулса Страдыня, на факультете медицины и естественных наук Латвийского университета, а также в Детской клинической университетской больнице.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам модернизации медицинского образования, совместного обучения в симуляционных центрах, научного сотрудничества в области педиатрии.

В лаборатории Э. Гулбиса делегация встретилась с представителями Латвийской ассоциации работодателей здравоохранения (VADDA). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в организации лабораторных услуг, расширения диагностических возможностей и применения современных лабораторных стандартов.

Визит сыграет важную роль в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в области медицинской науки, клинической практики и услуг здравоохранения", - говорится в информации ведомства.