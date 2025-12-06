https://news.day.az/politics/1800353.html Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара отношения между двумя странами Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в X.
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в X.
"Сегодня я встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара, моим братом Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.
На встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также региональное и международное развитие", - говорится в публикации.
