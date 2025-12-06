https://news.day.az/economy/1800305.html Азербайджан и Asienbrücke оценили перспективы экономического партнерства Оценены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с немецкой ассоциацией Asienbrücke. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте X.
Азербайджан и Asienbrücke оценили перспективы экономического партнерства
Оценены возможности экономического сотрудничества Азербайджана с немецкой ассоциацией Asienbrücke.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте X.
"В ходе видеоконференции с президентом и председателем правления Ассоциации Asienbrücke Андреасом Шойером мы обменялись мнениями о развитии регионального сотрудничества и укреплении деловых связей, возможностях сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, транзита и других областях", - отмечается в публикации.
