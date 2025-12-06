В Армении могут задержать Гарегина II

В Армении могут задержать уже сегодня задержать католикоса всех армян Гарегина II.

Как пишет газета Жоховурд со ссылкой на информированные источники, армянские власти могут попытаться сорвать проведение епископского собрания, которое назначено на 10-12 декабря, передает Day.Az.

Собрание должно было стать площадкой для обсуждения последних событий в армянской апостольской церкви и секс-скандала вокруг архиепископа Аршака вопросов внутрицерковной жизни. Соответствующее заявление о его созыве Гарегин II сделал 4 декабря.

Ожидается также, что католикос в очередной раз откажется уходить "по собственному желанию".

По данным издания, в Ереване рассматривается вариант задержания Гарегина сразу по прибытии из Марселя в Ереван.

Прилетит ли Гарегин вообще на фоне таких сообщений - вопрос открытый.