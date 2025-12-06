В Баку при реставрации поврежден архитектурный памятник

В ходе ремонтно-реставрационных работ в Баку повреждён архитектурный памятник.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

По информации Службы, в 2023 году компания VEST PARK планировала строительство нового жилого дома рядом с жилым зданием, расположенным по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Салатын Аскеровой, 213, которое является архитектурным памятником местного значения и находится под государственной охраной.

"В связи с тем, что строительные работы планировались рядом с историческим памятником, 29 августа 2023 года в Службу направлено обращение для рассмотрения проекта нового здания. В ответе Службы от 5 сентября 2023 года было указано, что в результате планируемого строительства памятнику может быть нанесён ущерб, и для предотвращения возможных рисков необходимо провести ремонтно-реставрационные работы в историческом здании за счёт компании. 7 ноября 2023 года был подготовлен проект укрепления фундамента здания, реставрационных работ на фасаде, во внутреннем дворе и на кровле. Однако в процессе ремонта требования проекта были грубо нарушены.

В согласованном проекте предусматривалось сохранение существующего покрытия крыши (рубероид), однако компанией оно было заменено на новую конструкцию из металлической черепицы. Дымовые и вентиляционные трубы на крыше были полностью закрыты, а установленные дополнительные конструкции создали угрозу устойчивости здания.

В связи с этим Служба приостановила работы, в отношении компании был составлен протокол по соответствующей статье, отправленный на рассмотрение Насиминского районного суда. По решению суда от 28 ноября 2025 года компания VEST PARK была признана виновной.

Для восстановления исторического облика памятника компания демонтировала установленное вне проекта кровельное покрытие, однако кровля была повреждена.

В результате дождевые воды залили квартиры жильцов. В связи с вышесказанным будут приняты соответствующие меры для скорейшего ремонта кровли здания со стороны компании", - говорится в информации Службы.