Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Гваделупе

Автомобиль въехал в толпу во время празднования на рождественской ярмарке в Сент-Анне в Гваделупе. Об этом сообщает Telangana Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Десять человек стали жертвами трагедии, еще девять получили ранения. По данным Caraibes Internationale Guadeloupe, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля остался на месте происшествия. Причина инцидента неизвестна, власти ведут расследование.

Свидетели заявили, что водителю, возможно, потребовалась срочная медицинская помощь, когда он был за рулем, но эта версия официально не подтверждена.

На место происшествия сразу же выехали пожарные, медики и полицейские. Вскоре после этого туда прибыл и мэр города, который задействовал кризисную группу для оказания поддержки жертвам и их семьям.