https://news.day.az/world/1800433.html Кочарян задумал выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах Роберт Кочарян может выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в Армении в 2026 году. Как сообщает Day.Az, об этом Кочарян заявил в комментарии для прессы. "Мы ещё не приняли окончательного решения по формату. Но, скорее всего, я буду участвовать", - отметил экс-президент.
