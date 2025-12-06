Кочарян задумал выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах

Роберт Кочарян может выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в Армении в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, об этом Кочарян заявил в комментарии для прессы.

"Мы ещё не приняли окончательного решения по формату. Но, скорее всего, я буду участвовать", - отметил экс-президент.