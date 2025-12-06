https://news.day.az/sport/1800441.html Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира Азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали на Кубке мира по боксу, проходившем в российском городе Югорск. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, Малик Гасанов (67 кг) одолел в финальном поединке Энхтора Тегшжаргала (Монголия).
Азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали на Кубке мира по боксу, проходившем в российском городе Югорск.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, Малик Гасанов (67 кг) одолел в финальном поединке Энхтора Тегшжаргала (Монголия).
Ядигяр Алиев (51 кг) завоевал серебряную медаль, а Али Мириев (60 кг) и Новрузали Гулиев (75 кг) - бронзовые.
Отметим, что в турнире соревновались представители 15 стран.
