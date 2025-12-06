https://news.day.az/world/1800421.html Реваншисты скапливаются в аэропорт Еревана Армянская оппозиция, напугавшись инсайдов о возможном задержании католикоса Гарегина II, созывает всех реваншистов на акцию в ереванском аэропорту. Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Бакинский Бурила".
Отмечается, что сегодня вечером там должен приземлиться Гарегин, и реваншисты намерены отбить своего бородача у спецслужб, если те попытаются его задержать.
"Судя по всему, вечер в Ереване выдастся интересным", - пишет автор канала.
