Реваншисты скапливаются в аэропорт Еревана

Армянская оппозиция, напугавшись инсайдов о возможном задержании католикоса Гарегина II, созывает всех реваншистов на акцию в ереванском аэропорту.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Бакинский Бурила".

Отмечается, что сегодня вечером там должен приземлиться Гарегин, и реваншисты намерены отбить своего бородача у спецслужб, если те попытаются его задержать.

"Судя по всему, вечер в Ереване выдастся интересным", - пишет автор канала.