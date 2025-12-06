В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в связи с туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 7 декабря видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.