https://news.day.az/society/1800423.html

В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 7 декабря видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.