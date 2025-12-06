https://news.day.az/society/1800423.html В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 7 декабря видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.
