В Азербайджане увеличилось число активных налогоплательщиков

По состоянию на 1 декабря этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане составило 850,9 тыс. человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, данный показатель на 5,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время количество активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) за отчётный период увеличилось на 9,8% и достигло 57,9 тыс.

Кроме того, число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 6,4% и составило 231,3 тыс.