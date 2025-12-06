В США простаивают оплаченные Турцией F-35

Четыре истребителя F-35, которые были произведены для Турции и оплачены ею в рамках многомиллиардного участия в программе, простаивают в ангаре в США. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нахождение этих самолетов на складе (в Калифорнии) снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона", - отмечает издание.

По информации газеты, истребители остаются в США с момента исключения Турции из программы F-35. Ситуация, которая складывается вокруг поставки самолетов, на протяжении многих лет вызывает очередные политические и юридические споры, отмечается публикации.