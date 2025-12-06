Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя компании 2PointZero Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется