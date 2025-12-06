Donald Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, məktubda qeyd olunub:
"Hörmətli cənab Prezident.
Nobel Sülh Mükafatına namizədliyimi irəli sürmək üçün Sizin və Baş nazir Paşinyanın birgə məktubunuza görə təşəkkür edirəm. Bizi vacib missiyamızı davam etdirməyə ruhlandıran bu yüksək qiymətə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti olaraq, dünyada münaqişələrə son qoymağa, bütün insanlar üçün sülh və rifahın təmin edilməsinə sadiq qalıram. Sizin davamlı tərəfdaşlığınızla qeyri-mümkün nə varsa, ona nail olacağıq.
Davamlı dəstəyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm".
