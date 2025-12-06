Bakıda bədii gimnastika üzrə “Winter Fairytale” beynəlxalq turniri keçirilir - FOTO
6 və 7 dekabr tarixlərində Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə "Winter Fairytale" beynəlxalq turniri keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, turnirdə 9 ölkənin 28 klubundan ümumilikdə 262 gimnast iştirak edir.
Yarışın ilk günündə gimnastlar müxtəlif yaş qrupları üzrə alətsiz və alətlərlə proqramlarda çıxışlarını sərgiləyiblər. Ən yaxşı çıxış sahibləri medallarla mükafatlandırılıblar.
Turnir 7 dekabr tarixində başa çatacaq. Həmçinin turnirin sonunda Olimpiya çempionu Linoy Aşram yarış iştirakçılarına bədii gimnastika üzrə ustad dərsi keçəcək. Ustad dərsi çərçivəsində Olimpiya çempionu gənc gimnastlara bədii gimnastikanın sirləri, yeni texnikalar və təcrübələri haqda danışacaq.
