Xiaomi перестала выпускать прошивку для двух смартфонов

Xiaomi официально прекращает программную поддержку смартфонов Redmi 12C и его международной версии - Poco C55. Об этом сообщает портал XiaomiTime, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Финальным обновлением для Redmi 12C и Poco C55 стал октябрьский патч безопасности 2025 года. За ноябрь и декабрь производитель не выпустил новых прошивок, включая ранее ожидавшееся обновление до HyperOS 2.

Согласно внутренней дорожной карте Xiaomi, оба устройства перейдут в статус EOL (end of life, "конец жизненного цикла") в феврале 2026 года. Эти модели относятся к бюджетному сегменту и обладают сокращенным циклом программной поддержки.

Как уточняет XiaomiTime, Redmi 12C и Poco C55 получили полный объем стандартных обновлений - от регулярных патчей безопасности Android до релизов HyperOS.

Прекращение поддержки означает полное прекращение выпуска официальных обновлений прошивки и патчей безопасности, что может повлиять на защиту пользователей и производительность устройств.

HyperOS - это операционная система Xiaomi, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco, а также смарт‑часы, ТВ-приставки, роутеры, умные колонки и техника для умного дома экосистемы бренда. ОС была представлена в октябре 2023 года и пришла на смену MIUI.