В Баку состоялась премьера детского спектакля "Айболит"

Азербайджанский государственный театр кукол подарил юным зрителям предновогоднюю сказку - премьеру детского спектакля "Айболит", созданного по мотивам знаменитого произведения Корнея Чуковского, сообщает Day.Az.

Спектакль был приурочен к 55-летию сценической деятельности ветерана кукольного искусства, заслуженного артиста Рахмана Рахманова, ставшего главным волшебником сцены - доктором Айболитом, который помогал каждому персонажу и учил детей доброте, вниманию и дружбе. Маленькие зрители с восторгом наблюдали, как кукольные зверята оживали в его руках: кто-то хромал, кто-то грустил - и только Рахман мог вернуть им радость и здоровье, словно волшебным прикосновением.

Режиссёр спектакля, лауреат Президентской премии Анар Мамедов, вместе с главным художником театра Игбалом Алиевым создал сказочную сценографию Африки, атмосферу настоящего волшебного леса. Музыкальное оформление заслуженного артиста Вугара Джамалзаде добавило постановке радостного, праздничного настроения.

Другие персонажи оживали в исполнении заслуженных артистов Джамили Аллахвердиевой, заслуженного работника культуры Аслана Фатуллаева, а также актёров Эльнура Аббасгулиева, Айгюль Агаевой, Эльнура Халилова, Самиры Наджафовой, Байрама Агамалиева, Ясина Аббасова, Мамедшаха Тахмазова и Кенюль Насибовой.

Премьера превратилась в праздник для всей семьи: маленькие зрители смеялись, хлопали в ладоши и вместе с Айболитом переживали каждое приключение. А Рахман Рахманов, словно волшебник, доказал, что настоящая магия - это доброта и забота о ближних. Его Айболит лечил не только кукольных зверей, но и сердца каждого ребёнка, наполняя их теплом и радостью.