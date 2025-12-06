Вырос объем грузоперевозок по транспортному коридору Юг-Запад

В январе-сентябре текущего года объем перевезенных грузов по транспортному коридору Юг-Запад составил 402,7 тысячи тонн.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 123,4 тысячи тонн или на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в январе-сентябре прошлого года объем перевезенных грузов по транспортному коридору Юг-Запад составил 279,3 тысячи тонн.

Следует отметить, что в целом за январь-сентябрь 2025 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 10,556 миллиона тонн грузов, автомобильным - 8,009 миллиона тонн, морским - 5,590 миллиона тонн.

Транзитные грузы составили 46% от общего объема перевозок железнодорожным транспортом, 41,9% от общего объема перевозок автомобильным транспортом и 94,7% от общего объема перевозок морским транспортом.