Нетрезвый водитель въехал в толпу в Гваделупе - ВИДЕО
Нетрезвый водитель въехал в толпу на рождественском мероприятии в Гваделупе, по меньшей мере 19 человек пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse.
По информации, три человека, в том числе, 10-летний мальчик, находились после столкновения в критическом состоянии.
Водителя, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали.
Инцидент произошел 5 декабря в 19:45 по местному времени на центральной площади города Сент-Анн.
