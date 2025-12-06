Нетрезвый водитель въехал в толпу в Гваделупе

Нетрезвый водитель въехал в толпу на рождественском мероприятии в Гваделупе, по меньшей мере 19 человек пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse.

По информации, три человека, в том числе, 10-летний мальчик, находились после столкновения в критическом состоянии.

Водителя, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали.

Инцидент произошел 5 декабря в 19:45 по местному времени на центральной площади города Сент-Анн.