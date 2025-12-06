Зеленский в Лондоне встретится со Стармером, Мерцом и Макроном

Президент Украины Володимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, отправится в Лондон, где встретится с лидерами трех государств Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, Зеленский встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Стороны обсудят текущие переговоры между официальными лицами США и Украины по мирному плану, "направленные на поиск соглашения о гарантиях послевоенной безопасности Украины".

Также The Independent отмечает, что Стармер воспользуется этой встречей, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Британии.