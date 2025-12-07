В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили на $10 млн - ВИДЕО
Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили стоимостью примерно в 200 млн крон (около $10 млн).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Управления пожарной охраны чешской столицы Войтех Ротшедл.
"Крупный пожар произошел в ночь на субботу в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице. В здании находились ретроавтомобили. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн крон", - привел слова представителя пожарных новостной портал Idnes.
Площадь пожара составляла, согласно порталу, 900 кв. метров. Пожарным удалось взять его под контроль и пресечь дальнейшее распространение огня примерно через час после начала тушения. Причины возгорания устанавливают эксперты.
