Обнародован объем груза, перевезенного танкером "Академик Хошбахт Юсифзаде"

Прошло три года со дня ввода в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).
Как сообщили Day.Az в ASCO, танкер, работающий в Каспийском море, за три года совершил в общей сложности 130 рейсов в различные порты и перевез за отчетный период 852 449 101 тонну нефти и нефтепродуктов.
Сообщается, что за прошедший год судно совершило 46 рейсов и доставило в порт назначения 287 935 993 тонны груза.
Отметим, что танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде", длина которого составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, имеет грузоподъемность 7800 тонн.
