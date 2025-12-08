Нидерландские истребители экстренно взлетели для перехвата неопознанного беспилотника

Нидерланды экстренно подняли в воздух два истребителя F-35 для перехвата неопознанного беспилотного летательного аппарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство обороны страны.

Дрон находился в воздушном пространстве Нидерландов высоте, где обязательны связь с диспетчерами и работа транспондера, однако он не подавал никаких сигналов. В связи с этим истребители F-35 срочно взлетели с расположенного на юге страны военного аэродрома Волкел.

Спустя некоторое время беспилотник покинул воздушное пространство Нидерландов. Он не представлял прямой угрозы. В результате инцидента работа гражданской авиации не была нарушена. Истребители вернулись на свою базу.