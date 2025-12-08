https://news.day.az/sport/1800667.html В США прошел рыцарский турнир - ВИДЕО В США прошел Armored MMA-турнир, во время которого в клетке сражаются бойцы, облаченные в средневековые доспехи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Задача турнира сформулирована как "дать зрителям погрузиться в атмосферу средневековья, а участникам почувствовать, каково приходилось рыцарям во время сражений".
В США прошел рыцарский турнир - ВИДЕО
В США прошел Armored MMA-турнир, во время которого в клетке сражаются бойцы, облаченные в средневековые доспехи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Задача турнира сформулирована как "дать зрителям погрузиться в атмосферу средневековья, а участникам почувствовать, каково приходилось рыцарям во время сражений".
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре