В США прошел рыцарский турнир

В США прошел Armored MMA-турнир, во время которого в клетке сражаются бойцы, облаченные в средневековые доспехи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Задача турнира сформулирована как "дать зрителям погрузиться в атмосферу средневековья, а участникам почувствовать, каково приходилось рыцарям во время сражений".

Представляем вашему вниманию данное видео: