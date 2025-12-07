Назван фаворит ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу - 2026.

Как передает Day.Az, по его версии, главным кандидатом на победу в мировом первенстве является сборная Испании - 17%. На второй позиции расположилась французская команда (14,1%), замыкает тройку главных претендентов Англия (11,8%).

К числу остальных претендентов на титул суперкомпьютер относит команды Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Мировое футбольное первенство 2026 года - 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.