Назван фаворит ЧМ-2026
Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу - 2026.
Как передает Day.Az, по его версии, главным кандидатом на победу в мировом первенстве является сборная Испании - 17%. На второй позиции расположилась французская команда (14,1%), замыкает тройку главных претендентов Англия (11,8%).
К числу остальных претендентов на титул суперкомпьютер относит команды Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.
Мировое футбольное первенство 2026 года - 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.
