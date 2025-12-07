Назван объем транзакций по UnionPay в Азербайджане

К концу октября текущего года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы) в Азербайджане, составило 0,2 тысячи единиц, а объем транзакций - 0,07 миллиона манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество транзакций по картам UnionPay уменьшилось на 0,1, а объем транзакций снизился на 0,01 миллиона манатов или на 16,7%.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,7 тысячи единиц, а объем транзакций - 0,3 миллиона манатов.

По сравнению с предыдущим месяцем количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-нерезидентами, уменьшилось на 1,6 тысячи единиц или на 48,5%, а объем транзакций сократился на 0,6 миллиона манатов или на 66,7%.

Следует отметить, что объем и количество операций с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству операций, осуществленных с платежными картами, выпущенными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество операций по платежным картам, эмитированным финансовыми институтами-нерезидентами, отражают количество и общий объем (сумму) операций в Азербайджане с использованием платежных карт, выданных банками и финансовыми институтами, действующими за рубежом, лицам, проживающим за границей.